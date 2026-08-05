Cae alias 'Wilo' presunto implicado en atentados en Quito

Alias ‘Wilo’ fue capturado durante un operativo militar en Guayaquil. Las autoridades lo señalan como presunto implicado en los ataques con explosivos contra la Arcom, el Ministerio de Agricultura y la Prefectura del Guayas.

La detención se realizó la noche del martes 4 de agosto en la cooperativa Sergio Toral, en el sector de Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. El operativo fue ejecutado por personal de Inteligencia Militar y la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas. Junto a alias ‘Wilo’ fueron detenidas otras dos personas.

Los atentados con los que lo relacionan

De acuerdo con las Fuerzas Armadas, alias ‘Wilo’ estaría vinculado con el atentado perpetrado el pasado 29 de junio contra las instalaciones de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en Quito. La explosión también causó daños en el edificio contiguo del Ministerio de Agricultura. Además, es investigado por la colocación de un artefacto explosivo en los exteriores de la Prefectura del Guayas, que fue detectado y desactivado antes de explotar.

Ataque en la ARCOM en Quito API

Explosivo listo para ser utilizado

Durante el allanamiento, los militares decomisaron un artefacto explosivo de alto poder destructivo que, según las primeras investigaciones, estaba listo para ser utilizado. El jefe del operativo indicó que el dispositivo tenía un radio de afectación de aproximadamente 50 metros y podía ser activado mediante un control remoto. En la vivienda también se encontraron municiones para fusil, dinero en efectivo y otros indicios que forman parte de la investigación.

Investigan vínculo con bandas criminales

Las Fuerzas Armadas presumen que alias ‘Wilo’ pertenecería al grupo de delincuencia organizada Los Choneros, aunque esta hipótesis continúa bajo investigación. Tras su captura, el sospechoso y las evidencias fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el proceso de judicialización.

El Gobierno mantiene el plan de recompensas

La captura se produjo semanas después de que el Gobierno activara un plan de recompensas para identificar a los responsables del atentado contra la ARCOM en Quito. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar información relacionada con estos hechos a través de los canales oficiales, como parte de las investigaciones que continúan por los ataques con explosivos registrados en Quito y Guayaquil.