Quito: Municipio abre concurso para contratar a 26 conductores que laborarán en el Trole y Ecovía

La Empresa de Pasajeros de Quito anunció la contratación de conductores para las unidades del Trole.

El Municipio de Quito, a través de la Empresa de Pasajeros, anunció este lunes 17 de noviembre del 2025 la apertura del concurso para elegir 26 conductores que trabajarán en los sistemas de transporte: Trole y Ecovía.

Según el calendario del proceso, las postulaciones se recibirán entre el 20 y el 24 de noviembre de 2025 en el correo concursosepmtmq@pasajerosquito.gob.ec. A esta dirección, los interesados deben enviar los documentos en formato PDF.

El Municipio anuncia un proceso riguroso en la contratación de los choferes para llenar estas vacantes. Según el anuncio oficial se deberá presentar la siguiente documentación: