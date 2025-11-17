Quito: Municipio abre concurso para contratar a 26 conductores que laborarán en el Trole y Ecovía
La Empresa de Pasajeros de Quito informó se recibirán postulaciones entre el 20 y el 24 de noviembre de 2025. El proceso será riguroso.
La Empresa de Pasajeros de Quito anunció la contratación de conductores para las unidades del Trole.
17 nov 2025 - 16:13
El Municipio de Quito, a través de la Empresa de Pasajeros, anunció este lunes 17 de noviembre del 2025 la apertura del concurso para elegir 26 conductores que trabajarán en los sistemas de transporte: Trole y Ecovía.
Según el calendario del proceso, las postulaciones se recibirán entre el 20 y el 24 de noviembre de 2025 en el correo concursosepmtmq@pasajerosquito.gob.ec. A esta dirección, los interesados deben enviar los documentos en formato PDF.
El Municipio anuncia un proceso riguroso en la contratación de los choferes para llenar estas vacantes. Según el anuncio oficial se deberá presentar la siguiente documentación:
- Hoja de vida actualizada con detalle de la instrucción formal y experiencia laboral, descargar de la plataforma Encuentra Empleo del Ministerio del Trabajo (https://encuentraempleo.trabajo.gob.ec).
- Documentos de respaldo de experiencia laboral con el cargo desempeñado en cada institución y/o empresa, al menos tres (3) años comprobables en puestos similares relacionados a conducción de vehículos pesados.
- Certificado de No Tener Impedimento para Ejercer Cargo Público
- (https://certificadoimpedimento.trabajo.gob.ec)
- Copia de la Licencia Profesional tipo E vigente
- Reporte de puntos de la Licencia de Conducir (https://ant.com.ec/licencias/consultar)
- Certificado de no adeudar al Municipio del Distrito Metropolitano Quito
