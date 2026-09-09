Quito ofrece atención gratuita de salud en 28 puntos hasta el 13 de septiembre

Quito tendrá 28 puntos de atención gratuita en salud hasta el 13 de septiembre.

El Municipio de Quito habilitó 28 puntos de atención gratuita de salud en diferentes sectores de la ciudad. Los servicios estarán disponibles hasta este domingo 13 de septiembre de 2026 e incluyen prevención, atención en salud oral y exámenes para mujeres.

Las jornadas se desarrollan en las administraciones zonales de Tumbaco, Los Chillos, Eugenio Espejo, Manuela Sáenz, Calderón, Eloy Alfaro y La Delicia.

¿Qué servicios se ofrecen?

La iniciativa incluye las Caravanas Salud de la Mujer, Ferias Quito Salud y atención en Salud Oral. Los servicios están dirigidos a mujeres, hombres, estudiantes y familias, especialmente de sectores vulnerables.

Las unidades móviles cuentan con médicos, enfermeros y promotores de salud. Entre sus objetivos está la detección temprana de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH, así como la prevención de distintos tipos de cáncer.

También se brinda información y orientación sobre salud sexual y derechos reproductivos.

Las jornadas gratuitas incluyen atención en salud oral, prevención y servicios enfocados en la salud de las mujeres. Quito Informa.

Más de 11 000 mujeres atendidas en 2026

En lo que va de 2026, el Municipio ha realizado 146 Caravanas Salud de la Mujer, que han atendido a 11 204 ciudadanas.

Durante estas jornadas se realizaron 5 177 pruebas de Papanicolaou y 2 275 pruebas de VIH, según datos municipales.

Los lugares y horarios cambian según el día, por lo que la Secretaría de Salud mantiene disponible el cronograma de los 28 puntos de atención. Consulta aquí los lugares y horarios de atención