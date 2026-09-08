Indignación en el norte de Quito por ataque de perro pitbull a otro perro

Ciudadanos intentan separar a perros pitbull de ataque a otro perro, en el norte de Quito.

El temor, la ira y la indignación se apoderaron de varios ciudadanos luego que dos perros de raza pitbull atacaran a otro canino. El hecho fue registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales este martes 8 de septiembre de 2026.

Según la descripción del video, el ataque entre perros ocurrió el lunes 7 de septiembre en el sector de Carapungo, en el norte de Quito.

En las imágenes se observa a los ciudadanos tratar de separar a los pitbull. Un hombre patea a uno de los canes y hace que se retire del lugar, mientras el otro, pese a las patadas que recibe en el estógamo, continúa prendido de la pierna del perrito blanco.

Los gritos de la gente son ensordecedores y desesperantes así como el dolor del perrito blanco que por un momento logra soltarse y desorientado trata de huir. Sin embargo, el pitbull no lo pierde de vista.

Aunque un hombre intenta detenerlo con una correa, el esfuerzo es imposible porque el pitbull lo empieza a perseguir. Quien graba el video corre también detrás de los caninos, pero se pierden rápidamente.

El suceso provocó indignación en usuarios y además, generó varias criticas hacia los tutores de esta raza de animales y la tenencia responsable de animales de compañía.

La UBA intervino tras la denuncia ciudadana

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) confirmó a Teleamazonas.com que funcionarios de la intitución acudieron al sector y lograron el retiro de uno de los pitbull, pero deconocen el paradero del otro can y si cuentan o no con un tutor.

La Unidad de Bienestar Animal retiró a uno de los perros pitbull involucrado en el ataque a otro perro. UBA

Aseguraron que el caso está en seguimiento a fin de dar con el paradero del otro pitbull. Indicaron que se ha coordinado con funcionarios del sector para que alerten a la UBA ante la posible presencia del otro can involucrado.

El objetivo de la entidad municipal es intervenir de forma oportuna y determinar la procedencia de las mascotas.