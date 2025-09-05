Quito recibió un reconocimiento internacional como Destino Turístico Inteligente de 2025

Quito recibió un reconocimiento por las implementaciones tecnológicas de los últimos años.

Quito brilló nuevamente en el escenario internacional. En esta ocasión, la capital fue reconocida como la primera ciudad del Ecuador verificada como Destino Turístico Inteligente (DTI), alineada con los estándares internacionales promovidos por ONU Turismo.

El galardón se dio en el Foro Nacional de Turismo 2025, celebrado en San Juan-Argentina con la asistencia de más de 500 participantes, informó este viernes 5 de septiembre el Municipio de Quito.

En representación de la capital ecuatoriana, Alejandra Ordoñez, gerente general (s) de Quito Turismo, compartió la experiencia de la ciudad como pionera en sostenibilidad e innovación turística.

Durante su intervención, la autoridad presentó el modelo de gestión turística integral que sigue la ciudad, enfocado en la transformación, sostenibilidad, accesibilidad, gobernanza y calidad de vida, pilares fundamentales de un DTI.

Asimismo, dio a conocer la Estrategia Quito Turismo 2025–2030, un ambicioso plan que busca posicionar a la capital como referente regional en turismo inteligente y sostenible.

¿Qué significa ser un Destino Turístico Inteligente?

Según el cabildo, un Destino Turístico Inteligente busca mejorar la experiencia del visitante mediante el uso de tecnología y procesos innovadores. Además, pone en el centro a la comunidad local, garantizando beneficios directos para sus habitantes y promoviendo una convivencia armónica entre turistas y residentes.

Entre los indicadores que se analizaron para la entrega del reconocimiento están Gobernanza, innovación, desarrollo y sostenibilidad. Según el Municipio, Quito alcanza este reconocimiento porque forma parte activa de una estrategia de gestión turística que fortalece la ciudad.

En cuanto a la innovación destacó la inversión de recursos públicos en proyectos de innovación para mejorar la experiencia de los visitantes y habitantes. “El plan está pensado desde un modelo de desarrollo inteligente, que impulsa a Quito como un destino turístico de vanguardia”, precisó.