Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Lluvias, tormentas y ráfagas de viento en la Amazonía y Sierra de Ecudor del 5 al 8 de septiembre

El Inamhi emitió una advertencia meteorológica y alertó que el primer fin de semana de septiembre se mantendrán las lluvias. 

Las lluvias se mantendrán en Ecuador el primer fin de semana de septiembre.

Archivo API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

04 sep 2025 - 18:30

Unirse a Whatsapp

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió este jueves 4 de septiembre de 2025 la Advertencia Meteorológica N.º 51, en la que alerta a la ciudadanía sobre la llegada de precipitaciones de variable intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas del país.

Según el pronóstico, el fenómeno climático se presentará entre el viernes 5 y el lunes 8 de septiembre y tendrá mayor incidencia en la Amazonía, aunque no se descarta que los eventos de lluvia se extiendan también hacia sectores de la región Interandina

En Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona Santiago, el nivel de lluvia oscilará entre 32 y 54 milímetros por día. Además, en Napo, las precipitaciones podrían causar crecidas de ríos.

Según el Inamhi, en la Sierra la lluvia llegará a las provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, además de la zona oriental de Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Azuay. Se prevé que la época seca comience en octubre.

Posibles impactos

El Inamhi advirtió que estas condiciones podrían provocar acumulación de agua en vías, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como deslizamientos en zonas de alta pendiente. Además, las ráfagas de viento pueden generar caída de ramas, objetos y estructuras débiles. 

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, no refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas en caso de descargas eléctricas y revisar el estado de techos, ventanas y tendidos eléctricos para prevenir daños por los vientos.

Te puede interesar