Lluvias, tormentas y ráfagas de viento en la Amazonía y Sierra de Ecudor del 5 al 8 de septiembre

Las lluvias se mantendrán en Ecuador el primer fin de semana de septiembre.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió este jueves 4 de septiembre de 2025 la Advertencia Meteorológica N.º 51, en la que alerta a la ciudadanía sobre la llegada de precipitaciones de variable intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas del país.

Según el pronóstico, el fenómeno climático se presentará entre el viernes 5 y el lunes 8 de septiembre y tendrá mayor incidencia en la Amazonía, aunque no se descarta que los eventos de lluvia se extiendan también hacia sectores de la región Interandina.

En Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona Santiago, el nivel de lluvia oscilará entre 32 y 54 milímetros por día. Además, en Napo, las precipitaciones podrían causar crecidas de ríos.

Según el Inamhi, en la Sierra la lluvia llegará a las provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, además de la zona oriental de Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Azuay. Se prevé que la época seca comience en octubre.

Posibles impactos

El Inamhi advirtió que estas condiciones podrían provocar acumulación de agua en vías, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como deslizamientos en zonas de alta pendiente. Además, las ráfagas de viento pueden generar caída de ramas, objetos y estructuras débiles.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, no refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas en caso de descargas eléctricas y revisar el estado de techos, ventanas y tendidos eléctricos para prevenir daños por los vientos.