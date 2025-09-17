Cierres viales en la avenida Oswaldo Guayasamín por repavimentación durarán 90 días
Los cierres viales en la avenida Oswaldo Guayasamín se aplicarán desde las 21:00 del viernes 19 de septiembre de 2025.
La AMT aplicará cierres viales en la avenida Oswaldo Guayasamín.
Internet
Compartir
Actualizada:
17 sep 2025 - 06:45
Desde las 21:00 del viernes 19 de septiembre de 2025 se aplicarán cierres viales en la avenida Oswaldo Guayasamín por trabajos de repavimentación.
Los trabajos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), se llevarán a cabo en el tramo entre el punete sobre el río Machángara y la entrada a Miravalle.
Según la Empresa, los trabajos durarán 90 días, y las restricciones en la circulación serán así:
- Sábado y domingo: no habrá circulación en ambos sentidos de la vía.
- De lunes a viernes: se habilitará un carril unidireccional, en sentido Quito durante la mañana y hacia Cumbayá en la tarde.
La intervención incluye retiro e instalación de bolardos, pintura interior del túnel, movimiento de tipo jersey y limpieza general del sector.
Personal de la AMT estará desplegado en la zona para gestionar la movilidad. Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas como la avenida Simón Bolívar o las vías de Guápulo o Nayón.
Los trabajos en la avenida Oswaldo Guayasamín se iniciaron el 8 de mayo de 2025. Fueorn suspendidos por la falta de asfalto y se retomaron luego de semanas.
Los 11 kilómetros de la vía serán repavimentados en 180 días.
Compartir