Cierres viales en la avenida Oswaldo Guayasamín por repavimentación durarán 90 días

Desde las 21:00 del viernes 19 de septiembre de 2025 se aplicarán cierres viales en la avenida Oswaldo Guayasamín por trabajos de repavimentación.

Los trabajos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), se llevarán a cabo en el tramo entre el punete sobre el río Machángara y la entrada a Miravalle.

Según la Empresa, los trabajos durarán 90 días, y las restricciones en la circulación serán así:

Sábado y domingo: no habrá circulación en ambos sentidos de la vía.

no habrá circulación en ambos sentidos de la vía. De lunes a viernes: se habilitará un carril unidireccional, en sentido Quito durante la mañana y hacia Cumbayá en la tarde.

La intervención incluye retiro e instalación de bolardos, pintura interior del túnel, movimiento de tipo jersey y limpieza general del sector.

Personal de la AMT estará desplegado en la zona para gestionar la movilidad. Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas como la avenida Simón Bolívar o las vías de Guápulo o Nayón.

Los trabajos en la avenida Oswaldo Guayasamín se iniciaron el 8 de mayo de 2025. Fueorn suspendidos por la falta de asfalto y se retomaron luego de semanas.

Los 11 kilómetros de la vía serán repavimentados en 180 días.