Ruta Viva de Quito se cerrará parcialmente por seis horas este viernes 19 de septiembre

La Ruta Vivia es una de las vías más importantes de Quito por su conexión con el aeropuerto.

La Ruta Viva, que conecta a Quito con el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, tendrá una restricción vehicular parcial este viernes 19 de septiembre de 2025. Así los anunció la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

Este cierre se realiza por trabajos de mantenimiento entre el intercambiador Simón Bolívar y Puembo. La intervención vial interrumpirá la circulación entre Quito y el aeropuerto.

La Epmmop informó que los trabajos empezarán a las 09:00 del viernes hasta las 15:00 del mismo días. Los ciudadanos de Cumbayá, Tumbaco y Puembo que utilizan la vía podrán tomar las siguientes rutas alternas:

Av. Oswaldo Guayasamín

Vías laterales y pasos transversales junto y sobre la Ruta Viva

Desde el 19 de septiembre también empiezan los trabajos de repavimentación en la avenida Oswaldo Guayasamín. Las obras durarán 90 días y las restricciones en la circulación serán así: