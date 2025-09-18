Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Ruta Viva de Quito se cerrará parcialmente por seis horas este viernes 19 de septiembre

Se realizarán trabajos de mantenimiento entre el intercambiador Simón Bolívar y Puembo. Las obras empezarán a las 09:00 del viernes. 

La Ruta Vivia es una de las vías más importantes de Quito por su conexión con el aeropuerto.

Quito Informa

Redacción Teleamazonas.com

18 sep 2025 - 23:40

La Ruta Viva, que conecta a Quito con el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, tendrá una restricción vehicular parcial este viernes 19 de septiembre de 2025. Así los anunció la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

Este cierre se realiza por trabajos de mantenimiento entre el intercambiador Simón Bolívar y Puembo. La intervención vial interrumpirá la circulación entre Quito y el aeropuerto. 

La Epmmop informó que los trabajos empezarán a las 09:00 del viernes hasta las 15:00 del mismo días. Los ciudadanos de Cumbayá, Tumbaco y Puembo que utilizan la vía podrán tomar las siguientes rutas alternas: 

  • Av. Oswaldo Guayasamín
  • Vías laterales y pasos transversales junto y sobre la Ruta Viva 

Desde el 19 de septiembre también empiezan los trabajos de repavimentación en la avenida Oswaldo Guayasamín. Las obras durarán 90 días y las restricciones en la circulación serán así: 

  • Sábado y domingo: no habrá circulación en ambos sentidos de la vía. 
  • De lunes a viernes: se habilitará un carril unidireccional, en sentido Quito durante la mañana y hacia Cumbayá en la tarde. 

