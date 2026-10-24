Quito tendrá lluvias este sábado 24 de octubre; estos son los sectores con mayor intensidad

El Inamhi pronostica lluvias y tormentas eléctricas en Quito durante la tarde de este sábado 24 de octubre de 2026.

Las lluvias continuarán en Quito este sábado 24 de octubre de 2026. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde, con mayor intensidad en determinados sectores de la capital.

Según el organismo, la ciudad tendrá un cielo parcial a ocasionalmente nublado, mientras que en el noroccidente de Pichincha se esperan lluvias de intensidad variable.

¿En qué sectores de Quito lloverá con mayor intensidad?

De acuerdo con el pronóstico del Inamhi, el sur de Quito y los valles serán las zonas donde se prevén las tormentas eléctricas más intensas durante la tarde de este sábado.

La entidad mantiene vigente la advertencia meteorológica número 82, que alerta sobre precipitaciones de moderada a muy fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del país.

Estas condiciones podrían provocar acumulación de agua en calles, dificultades en la circulación vehicular y crecidas de quebradas y ríos.

Las lluvias también se registran en la Costa ecuatoriana

El Inamhi informó que, a las 06:50 de este sábado 24 de octubre, se observaban lluvias puntuales acompañadas de tormentas eléctricas en localidades de Esmeraldas, Manabí y Los Ríos.

El organismo advirtió que estas precipitaciones podrían persistir durante las siguientes horas.

En Quito, el pronóstico se conoce después de las fuertes lluvias registradas el jueves 22 y viernes 23 de octubre, que provocaron acumulación de agua, granizo y afectaciones en diferentes sectores de la ciudad.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas.