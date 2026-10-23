Municipio de Quito sembró más de 2 900 plantas en el río Machángara

El Municipio de Quito reportó la siembra de más de 2 900 árboles y plantas nativas como parte de la recuperación del río Machángara.

El Municipio de Quito informó este viernes 23 de octubre de 2026 sobre los avances en la recuperación ecológica del río Machángara. Según la Secretaría de Ambiente, se han realizado 82 intervenciones en la microcuenca y sembrado más de 2 900 árboles y plantas nativas desde 2025 hasta el 21 de octubre de este año.

El secretario de Ambiente, Santiago Sandoval, detalló que 1 500 de las plantas sembradas se encuentran en el Área Natural de Intervención Especial y Recuperación (AIER) Pichincha–Atacazo.

¿Qué trabajos se han realizado en el río Machángara?

De acuerdo con el balance municipal, las intervenciones buscan recuperar las quebradas y los espacios naturales que forman parte del sistema hídrico.

Entre las principales acciones constan:

27 900 metros de limpieza de bordes de quebradas y del río

398 500 metros cuadrados de taludes intervenidos

7 500 metros de cercado para proteger áreas naturales

3 100 personas involucradas en las actividades de recuperación

Estas labores están enfocadas en la conservación y mantenimiento de la microcuenca, aunque no significan que el río ya se encuentre descontaminado.

¿Qué falta para descontaminar el Machángara?

El Municipio también informó sobre los avances del Plan Urbanístico Complementario Especial (PUCE) del río Machángara, cuyo diagnóstico territorial y ambiental ya concluyó.

Según la entidad, se desarrollaron procesos de participación ciudadana en cinco administraciones zonales y los programas y proyectos formulados se encuentran en fase de socialización.

En cuanto al tratamiento de aguas residuales, avanzan los estudios de las plantas de tratamiento Quito y Tumbaco–Cumbayá, junto con sus sistemas de conducción.

El Machángara fue reconocido judicialmente como sujeto de derechos en 2024, por lo que su recuperación también forma parte de las obligaciones de reparación ambiental establecidas en la sentencia.