Requisitos para adoptar a un'peludito' en la segunda edición del Uba Fest en Quito

¡Adopta, no compres! En la segunda edición del UBA Fest medio centenar de 'peluditos' buscarán un nuevo hogar.

La feria de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) se llevará a cabo en el Parque Bicentenario, en el norte de Quito, el domingo 21 de septiembre de 2025.

La oportunidad de adoptar a una mascota estará disponible de 09:00 a 14:00. Además en el lugar habrá actividades para toda la familia.

Quienes estén interesados en adoptar a un perro o gato podrán hacerlo totalmente gratis. Solo los mayores de edad pueden ser adoptantes.

Es necesario portar la cédula de identidad y la copia de una planilla de servicio básico. En el lugar personal de la UBA ayudará a los interesados a llenar un formulario con sus datos.

Los animales disponibles para ser adoptados han sido rescatados por la UBA, y en los centros veterinarios municipales han sido esterilizados y vacunados.

En la primera edición de la feria 36 mascotas hallaron un hogar responsable. Esta vez la UBA apuesta a conseguir la segunda oportunidad de 50 animalitos.

Actividades

En el UBA Fest también participarán organizaciones de rescate y activistas. Quienes vayan con sus 'peluditos' podrán disfrutar de emprendimientos destinados para ellos.

Los más pequeños también tendrán un espacio apra disfrutar en el UBA Fest. Pintura, cuentos, titeres y música constan en la agenda para disfrutar en familia.

¡Tiempo de ayudar! Los asistentes también podrán donar comida o insumos veterinarios a las fundaciones presentes en la feria.