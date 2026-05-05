Quito: Universidades toman medidas ante afectaciones por falta de transporte público

El sistema de transporte urbano de Quito anunció que reducirá sus jornadas de trabajo.

La mañana del 5 de mayo de 2026, la Escuela Politécnica Nacional (EPN) emitió un comunicado indicando las medidas adoptadas por las afectaciones debido a la falta de transporte público en Quito.

"Se informa a la comunidad que ante los anuncios realizados por un grupo de transportistas (...) se mantienen las previsiones adoptadas para reducir posibles afectaciones a estudiantes".

La Universidad indicó que las clases se inician a las 9:00, por ello solicitaron flexibilidad a los profesores ante los retrasos que puedan presentar los estudiantes.

Indicó además, a los trabajadores y al personal administrativoq ue los atrasos, durante la jornada de hoy, serán respectivamente justificados.

La UDLA habilitó opción de clases virtuales

En la Universidad de las Américas (UDLA), las medidas también se tomaron para la jornada vespertina, es decir, para la tarde. A partir de las 18:50 las clases son virtuales.

La disposición se toma con el fin de precautelar la seguridad de los estudiantes.

La Universidad indicó además, que mientras dure el toque de queda, los estudiantes tienen la opción de tomar clases virtuales.