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Quito

Quito: Vehículo se accidenta en Av. de la República y Atahualpa

El accidente no registró heridos, pero sí daños materiales. 

El accidente no dejó heridos, pero sí daños materiales.

Autor

Evelin Caiza

Actualizada:

11 abr 2026 - 16:58

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La tarde de este sábado 11 de abril de 2026 se registró un accidente vehicular en la Avenida de la República y Atahualpa. 

Las alertas se encendieron en el sector Rumipamba, cuando se produjo un siniestro vial de un vehículo contra la baranda del puente a desnivel

El accidente no dejó víctimas que lamentar 

Según la información emitida, el accidente no dejó heridos, pero sí daños materiales. 

Las instituciones que acudieron solventar la emergencia fueron una unidad de Agencia Metropolitana de Tránsito y un Polivalente Cuerpo de Bomberos

Al momento (17:00) se registra un cierre vial sobre la Av. Atahualpa.

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