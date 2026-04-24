Feria de salud y veterinaria gratuita en Carapungo: Fecha y horarios
Las mascotas podrán acceder a diferentes beneficios gratuitos.
La UBA estará el domingo 26 de abril de 2026, en Carapungo.
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Fecha de publicación
24 abr 2026 - 17:23
El domingo 26 de abril de 2026, en el Parque de la Juventud de Carapungo, se realizará la 'Súper Feria Quito Salud'.
La cita es a las 9:00. Como parte de la jornada, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) brindará servicios gratuitos para los animales de compañía.
Actividades para disfrutar en familia
Las mascotas podrán acceder a desparasitación, atención veterinaria básica, que incluye evaluación del estado general del animal y educación canina.
La feria contará con actividades recreativas para la familia. Habrá bailoterapia, presentaciones artísticas y espacios educativos.
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