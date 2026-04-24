Feria de salud y veterinaria gratuita en Carapungo: Fecha y horarios

La UBA estará el domingo 26 de abril de 2026, en Carapungo.

El domingo 26 de abril de 2026, en el Parque de la Juventud de Carapungo, se realizará la 'Súper Feria Quito Salud'.

La cita es a las 9:00. Como parte de la jornada, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) brindará servicios gratuitos para los animales de compañía.

Actividades para disfrutar en familia

Las mascotas podrán acceder a desparasitación, atención veterinaria básica, que incluye evaluación del estado general del animal y educación canina.

La feria contará con actividades recreativas para la familia. Habrá bailoterapia, presentaciones artísticas y espacios educativos.