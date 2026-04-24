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Quito

Feria de salud y veterinaria gratuita en Carapungo: Fecha y horarios

Las mascotas podrán acceder a diferentes beneficios gratuitos.

La UBA estará el domingo 26 de abril de 2026, en Carapungo.

Cortesía

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

24 abr 2026 - 17:23

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El domingo 26 de abril de 2026, en el Parque de la Juventud de Carapungo, se realizará la 'Súper Feria Quito Salud'. 

La cita es a las 9:00. Como parte de la jornada, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) brindará servicios gratuitos para los animales de compañía.

Actividades para disfrutar en familia

Las mascotas podrán acceder a desparasitación, atención veterinaria básica, que incluye evaluación del estado general del animal y educación canina. 

La feria contará con actividades recreativas para la familia. Habrá bailoterapia, presentaciones artísticas y espacios educativos.

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