Así fue el rescate de Estrellita, una vaca que quedó atrapada en el reservorio de Guangopolo

Estrellita estaba comiendo cuando fue arrastrada por la crecida del río. Esta vaca terminó atrapada en el reservorio de Guangopolo y fue rescatada por el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).

El rescate se realizó la tarde de este 10 de febrero de 2026. Intervinieron uniformados en un bote para salvar al animal.

El agua alcanzó más de 2,50 metros de profundidad, donde Estrellita quedó atrapada sin poder regresar ante los llamados de su dueña.

Estrellita estaba pastando cuando fue arrastrada por el agua. Mientras aún llovía el animal fue sacado hasta la orilla para reencontrarse con su dueña, quien la esperaba junto a los bomberos.

Pichincha se mantiene en alerta roja por el temporal invernal. Ante este escenario la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos hizo un llamado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales y cantonales para que, dentro del marco de sus competencias, pongan en marcha y mantengan activos sus planes de respuesta.

Además, fortalezcan el monitoreo continuo, la articulación interinstitucional y ejecuten acciones preventivas destinadas a salvaguardar a la población, la infraestructura y los medios de vida en los territorios priorizados.