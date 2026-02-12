Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Región norte de Colombia es declarada en emergencia por 30 días debido a las inundaciones

4 300 viviendas se encuentran bajo el agua en el norte del territorio colombiano, debido al fuerte temporal invernal.

Norte de Colombia declarado en emergencia por las intensas lluvias

12 feb 2026 - 11:18

El Gobierno de Colombia declaró estado de emergencia por las inundaciones que afectan el norte del territorio "cafetero". La resolución entró en vigencia  el miércoles 11 de febrero del 2026.

El departamento de Córdova es el que más sufre los embates del temporal invernal. Ahí, 150 000 habitantes se encuentran a merced de una represa desbordada. Además, 4 300 viviendas están sumergidas bajo el agua.

El Ejército de Colombia se encuentra desplegado en varios puntos de Córdova, brindando atención a los afectados. Asimismo, cerca de 300 animales domésticos han sido rescatados por militares.

Ante la situación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, canceló su viaje programado hacia Alemania. El Primer Mandatario colombiano indicó que atenderá de cerca el problema que afecta a la región Caribe de ese país.

Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó son otros departamentos de Colombia que se mantendrán en emergencia por 30 días. En el país vecino ya se reportan 18 muertos por causa de las inundaciones.

