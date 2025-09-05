En Quito fue rescatada una perrita con heridas en su rostro por un objeto cortopunzante

Una perrita fue rescatada por la Unidad de Bienestar Animal, en Calderón, Quito.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) rescató a una perrita de aproximadamente tres años con graves heridas en el lado izquierdo del rostro, en la parroquia de Calderón, al norte de Quito.

El rescate se realizó tras la alerta de una persona, quien detalló las malas condiciones en las que se encontraba el animal. Incluso, la ‘peludita’ tenía heridas en su rostro hechas aparentemente con un objeto cortopunzante.

“Durante la inspección, el equipo de la UBA encontró al animal en el espacio público, sin acompañamiento de sus tutores y en condiciones de descuido”, señaló el Municipio de Quito.

La herida comprometió su ojo izquierdo y tenía una infección por lo que requirió atención veterinaria urgente. La canina fue trasladada a uno de los centros de la UBA para brindarle cuidados médicos especializados.

De acuerdo con versiones de vecinos, la perrita tenía tutores, que la mantenían en la calle sin supervisión y sin los cuidados necesarios. El equipo de inspección continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades.

Los presuntos responsables de este caso de maltrato aninal serían sancionados con 10 salarios básicos unificados, es decir 4 700 dólares, según la Ordenanza Metropolitana que regula la tenencia, protección y control de la fauna urbana en Quito.

¿Cómo denunciar maltrato animal?

La UBA maneja un formulario para la denuncia de casos de maltrato animal en Quito. En este deben incluirse los siguientes datos: