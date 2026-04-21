Cachorrita es rescatada tras quedar atrapada en pared de vivienda en el Valle de los Chillos

Una perrita quedó atrapada en la pared de una vivienda en Quito; la cachora ya fue liberada

Una cachorrita llamada Lola quedó atrapada en la pared de una vivienda en el Valle de los Chillos, este martes 21 de abril de 2026. El Cuerpo de Bomberos de Quito al inmueble para rescatarla.

Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron a la perrita con la cabeza incrustada en el paso de un tubo dentro de la pared, sin posibilidad de liberarse por sus propios medios.

"En el Valle de Los Chillos, Lola, una cachorrita traviesa, quedó atrapada en una pared. Ante cualquier emergencia, recuerda llamar al 911", escribieron los Bomberos en sus redes sociales.

Con herramientas especializadas y precaución, los bomberos comenzaron a perforar y ampliar progresivamente el orificio en la pared. El objetivo era evitar cualquier lesión en el animal durante el proceso de liberación.

Tras varios minutos de trabajo, Lola fue rescatada sin presentar heridas. Luego del rescate, la cachorrita pudo regresar a salvo con su familia.