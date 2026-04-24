Adoptan a dos de los gatitos abandonados en la Terminal Terrestre de Guayaquil

Imagen del momento del rescate y la posterior atención veterinaria de los gatos abandonados en la Terminal Terrestre.

Las imágenes conmovieron las redes sociales. Cinco gatitos fueron abandonados en los baños de la Terminal Terrestre de Guayaquil.

Bianca Salame, especialista de Proanimal, difundió el video del rescate de los felinos bebés, que al momento de su hallazgo estaban dentro de un saco de yute, con poca respiración.

Según señaló, 19 animales (18 felinos y un perro) han sido rescatados en las instalaciones de la terminal, en lo que va de 2026.

En mejores condiciones

El Municipio de Guayaquil confirmó a Teleamazonas.com que los gatitos están en tratamiento de mycoplasma, por trombocitopenia y anemia.

Sin embargo, no presentan diarrea ni enfermedades virales. Incluso, dos de ellos fueron adoptados por personal de la Terminal Terrestre.

El abandono de animales está tipificado como una infracción muy grave en la ordenanza municipal vigente. Sus sanciones van desde tres hasta siete salarios básicos unificados.

Proanimal acotó que se iniciaron las acciones correspondientes para identificar a los responsables.