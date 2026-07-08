Rocky fue rescatado tras caer 40 metros a una quebrada en el norte de Quito

Rocky, quedó atrapado a 40 metros de profundidad en una quebrada de Quito.

Un perro que cayó a una quebrada de aproximadamente 40 metros de profundidad en el sector de San José de Morán, al norte de la capital, fue rescatado.

De acuerdo con información de Bomberos Quito, la emergencia fue reportada por ciudadanos que alertaron sobre la presencia del animal en una zona de difícil acceso.

Tras recibir el llamado, personal especializado se desplazó hasta el lugar para asistir a la mascota.

Rocky fue entregado sano y salvo a su familia

Según la información, los bomberos descendieron por la quebrada utilizando técnicas y equipos especializados para llegar hasta donde se encontraba Rocky.

Una vez asegurado, el can fue elevado hasta la superficie, evitando que sufriera mayores lesiones durante su rescate.

El rescate "concluyó con éxito" y Rocky pudo reencontrarse con su familia, que esperaba con preocupación.