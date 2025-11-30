Sancionan a dos ciudadanos por incumplir normas en el Trolebús; multa de hasta USD 235

La Empresa de Pasajeros de Quito sancionó, el sábado 29 de noviembre del 2025, a los dos primeros ciudadanos que incumplieron las normas para el Trolebús. Deberán cancelar una multa económica de hasta 235 dólares.

Desde el 20 de noviembre se aplican nuevas normas en el transporte público de la ciudad. Los ciudadanos que incumplan la normativa debe pagar una fuerte suma económica o cumplir horas de trabajo comunitario.

Estado etílico y daño en unidad

La noche del sábado 29 de noviembre se emitieron las primeras sanciones a dos infractores. El primer infractor, quien estaba en presunto estado etílico, fue detenido en la parada El Ejido tras romper un vidrio de un nuevo trolebús 100% eléctrico por apoyarse.

De acuerdo a la normativa, el hombre recibirá una sanción por una falta muy grave, la cual establece el pago del 50% del salario básico unificado, es decir, 235 dólares. En caso de no poder cubrir este monto económico podría ser sancionado con 20 horas de trabajo comunitario, pero deberá pagar el costo del daño en la unidad.

Ingreso con licor al Trolebús

El segundo caso también se reportó en el Trolebús. El ciudadano ingresó con una botella de licor en una unidad y fue detenido en la parada El Florón. Este comportamiento también se sanciona con una multa grave correpsondiente al 25% del salario (117,50 dólares) o 10 horas de trabajo comunitario.

En los dos casos intervino el equipo de seguridad de la Empresa de Pasajeros, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Agencia Metropolitana de Control, quien es la encargada de ejecutar las respectivas sanciones contra los responsables.

Este tipo de controles se mantendrán con el objetivo de mantener el orden, la convivencia y una cultura de paz en el transporte público municipal. Además, en el marco de las fiestas de Quito se insta a la ciudadanía a respetar las normas del trasnporte público y disfrutar con prudencia y sin cometer excesos.