El Trolebús amplía su horario de operación hasta el domingo 30 de noviembre por el QuitoFest

La primera jornada del QuitoFest se desarrolló el viernes 28 de noviembre del 2025.

La primera jornada del QuitoFest 2025 causó furor entre los espectadores. Este evento por las fiestas de la capital arrancó el viernes 28 de noviembre del 2025.

Ni el frío ni la lluvia opacaron la energía del público que disfrutó de las presentaciones de Iguana Brava, Kev Santos, La Malamaña, La Santísima Voladora, Guanaco y los cubanos Orishas, entre otros artistas.

Se prevé más música, baile y energía en el Parque Bicentenario. Este sábado 29 y el domingo 30 de noviembre también se desarrollará el QuitoFest con dos escenarios, bandas nacionales e internacionales. Además la entrada es gratuita.

Horarios dde presentación de los artistas del QuitoFest

Horario del Trolebús se amplía

La Empresa de Pasajeros Quito informó que, por el QuitoFest, el Trolebús extenderá su horario de operación hasta las 23:30 del domingo 30 de noviembre del 2025.

Cada día, el show del QuitoFest arranca a las 14:00 hasta las 22:30. Por lo tanto, a lo que termina el evento, la Empresa de Pasajeros reforzará las unidades para facilitar el regreso de los asistentes.

Habrá 10 unidades el viernes y sábado, y 12 el domingo, que saldrán cada 10 minutos desde la Estación El Labrador hasta la Estación El Recreo, donde estarán tres unidades adicionales para brindar el servicio hacia la Terminal Quitumbe.

En cambio, el Metro de Quito mantendrá sus horarios habituales. De lunes a viernes: 05:30 a 23:00; sábados: 07:00 a 23:00; domingos y feriados: 07:00 a 22:00.

Cierres viales alrededor del Parque Bicentenario

Durante el QuitoFest, la Agencia Metropolitana de Tránsito cierra varias vías alrededor del Parque Bicentenario. Estas son: Av. Río Amazonas, Av. De la Prensa, Av. La Florida, Manuel Valdiviezo, Crispín Sandoval, Herminio Salas, Dávalos, Holguín, Curaray e Iturralde.

Por otra parte, el estacionamiento Bicentenario ‘B’ será peatonal durante los días del festival. Mientras que los estacionamientos ‘A’ y ‘C’ sí estarán disponibles con 429 plazas en total.