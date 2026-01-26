Controles de transporte pesado en avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva deja 490 sancionados

Entre el 1 y 26 de enero del 2026 la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha ejecutado controles de restricción de circulación del transporte pesado en las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva con centenares de sancionados.

La institución señaló que gracias a estos controles de tránsito sumados a otras medidas como la prohibición de ventas ambulantes y ubicación de radares educativos los siniestros han disminuido.

Incluso la Ruta Viva suma 88 días sin siniestros con vehículos de carga pesada. La Simón Bolívar, suma cinco días hasta este 26 de enero.

Las principales sanciones son:

490 citaciones por incumplir la restricción vehicular.

por incumplir la restricción vehicular. 963 vehículos que circulan sin salvoconducto .

vehículos que circulan . 146 citaciones por otros tipos de incumplimientos .

por otros tipos de . 102 vehículos correspondientes a excepciones (vehículos de 2 ejes hasta 7 toneladas).

correspondientes a (vehículos de 2 ejes hasta 7 toneladas). Seis salvoconductos falsos identificados en transporte pesado.

Sobre los choferes con salvoconductos falsos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para su sanción.