Segundo incendio en Mastodontes, Quito, enciende las alertas de Bomberos sobre posibles causas

Bomberos Quito expresó su preocupación por el segundo incedio registardo en el sector de Mastodontes.

Un incendio forestal registrado en el sector de Mastodontes , al norte de la capital, movilizó a los equipos de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Quito este martes 8 de septiembre.

Aunque la emergencia fue controlada sin registrar personas heridas ni daños en infraestructuras, la entidad subió las alarmas por la recurrencia del fuego en el mismo punto.

La institución advirtió con preocupación que este corresponde al segundo evento forestal atendido en la misma zona en lo que va del mes.

Esta situación para Bomberos genera sospechas sobre el origen de las llamas y activa el monitoreo institucional en el sector.

Bomberos Quito realizó trabajos de enfriamiento para contrarresta las llamas en el sector de Mastodontes este martes 8 de septiembre de 2026.

Cárcel y multas de hasta USD 36 000

Ante este escenario, Bomberos Quito recordó a la ciudadanía que causar incendios forestales constituye un delito tipificado en la legislación ecuatoriana.

Quienes resultan responsables de estos actos se enfrentan a:

Penas privativas de la libertad .

. Sanciones económicas: Multas que pueden alcanzar los USD 36 000.

Despliegue operativo por aire y tierra

Para sofocar el fuego en Mastodontes, la entidad desplegó 60 efectivos y 20 vehículos de combate, abastecimiento y logística en territorio.

Asimismo, el helicóptero institucional ejecutó 12 descargas de agua (equivalentes a 5 400 litros) sobre los focos de mayor complejidad.

El personal permanece en la zona realizando labores de enfriamiento y monitoreo para descartar posibles reencendidos.

Las autoridades exhortaron a los vecinos a mantenerse vigilantes y denunciar cualquier comportamiento sospechoso o columna de humo.