Quito aprueba el alza del pasaje: el transporte urbano sube a USD 0,40 desde enero del 2027

Con 14 votos a favo aprueban que el pasaje en Quito costará USD 0,40 desde 2027.

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este martes 8 de septiembre de 2026 el incremento de la tarifa del transporte público urbano.

La decisión se tomó en la sesión extraordinaria 222, con 14 votos a favor, seis en contra, ninguna abstención y dos ausencias.

El pasaje urbano subirá a USD 0,40

Con esta decisión, el pasaje del transporte urbano en Quito pasará de USD 0,35 a USD 0,40, es decir, tendrá un incremento de cinco centavos.

La nueva tarifa no se aplicará de inmediato: de acuerdo con la propuesta debatida por el Concejo, entrará en vigencia desde enero de 2027.

La norma condiciona la modificación de la tarifa al cumplimiento de estándares de calidad y tecnología por parte de los transportistas.

«Los transportistas no recibirán un solo centavo si no hacen los cambios que planteamos. Deben demostrar que cumplieron con los compromisos”, puntualizó el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Ordenanza fija plazos

La ordenanza aprobada pone plazos concretos y verificables a la implementación tecnológica del transporte:

SAE-Sistema de Ayuda a la Explotació n (seguimiento en tiempo real de las unidades): hasta el 31 de diciembre de 2026.

(seguimiento en tiempo real de las unidades): hasta el 31 de diciembre de 2026. SIU – Sistema de Información al Usuario (información al usuario sobre llegada de buses): hasta el 31 de diciembre de 2026.

(información al usuario sobre llegada de buses): hasta el 31 de diciembre de 2026. SIR – Sistema Integrado de Recaudo (sistema integrado de pago): máximo 8 meses desde la aprobación de la ordenanza - es decir hasta mayo del 2027.

La aprobación y la compensación al transporte

La ordenanza aprobada también contempla un esquema de compensación para el sector transportista.

La propuesta establece recursos por USD 23 millones, mientras que el valor de la compensación por unidad y sus condiciones forman parte de las medidas vinculadas al nuevo esquema tarifario.

Por ahora, los usuarios seguirán pagando USD 0,35 por el pasaje urbano durante 2026. El nuevo valor de USD 0,40 comenzará a cobrarse en 2027, una vez que se cumplan las condiciones previstas en la ordenanza.

La medida se enmarca en la reorganización del transporte público de Quito y en el proceso para integrar sus distintos servicios.