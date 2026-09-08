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Quito

Incendio forestal en Mastodontes fue controlado tras 12 descargas de agua con helicóptero

Un helicóptero realizó 12 descargas de agua para apoyar a los equipos que trabajaron en tierra.

El incendio forestal registrado en el sector de Mastodontes, en el norte de Quito, fue controlado

Bomberos de Quito

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

08 sep 2026 - 16:04

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En total, 60 efectivos y 20 unidades operativas participaron en las labores para controlar las llamas de un incendio forestal en el sector Mastodontes, en el norte de Quito, este martes 8 de septiembre. 

El helicóptero de los Bomberos realizó 12 descargas, que representaron aproximadamente 5 400 litros de agua sobre la zona afectada.

Bomberos realizan labores de enfriamiento

Una vez controlado el incendio, los equipos permanecen en el lugar realizando labores de enfriamiento. El objetivo es dejar la zona en condiciones seguras y evitar que se reactiven focos de fuego.

Dos incendios forestales en la zona durante septiembre

Un total de 60 efectivos y 20 unidades operativas combatieron las llamas en el sector de Mastodontes

Bomberos de Quito

Este es el segundo incendio forestal reportado en el sector de Mastodontes

Bomberos de Quito

os bomberos recordaron que provocar incendios forestales es un delito

Bomberos de Quito

Incendio forestal en Mastodontes controlado tras 12 descargas de agua

Bomberos de Quito

60 efectivos y un helicóptero que realizó 12 descargas de agua

Bomberos de Quito

Un helicóptero de los Bomberos ejecutó 12 descargas de agua

Bomberos de Quito

Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, en lo que va de septiembre de 2026 se han atendido dos emergencias por incendios forestales en el sector de Mastodontes

En esta ocasión no se registraron afectaciones a las infraestructuras cercanas.

Los Bomberos hicieron un llamado a los habitantes del sector para que reporten de inmediato cualquier actividad sospechosa al 9-1-1

Además, recordaron que provocar un incendio forestal constituye un delito y que las sanciones pueden incluir multas de hasta USD 36 000.

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