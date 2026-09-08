Incendio forestal en Mastodontes fue controlado tras 12 descargas de agua con helicóptero

El incendio forestal registrado en el sector de Mastodontes, en el norte de Quito, fue controlado

En total, 60 efectivos y 20 unidades operativas participaron en las labores para controlar las llamas de un incendio forestal en el sector Mastodontes, en el norte de Quito, este martes 8 de septiembre.

El helicóptero de los Bomberos realizó 12 descargas, que representaron aproximadamente 5 400 litros de agua sobre la zona afectada.

Bomberos realizan labores de enfriamiento

Una vez controlado el incendio, los equipos permanecen en el lugar realizando labores de enfriamiento. El objetivo es dejar la zona en condiciones seguras y evitar que se reactiven focos de fuego.

Dos incendios forestales en la zona durante septiembre

Un total de 60 efectivos y 20 unidades operativas combatieron las llamas en el sector de Mastodontes Bomberos de Quito Este es el segundo incendio forestal reportado en el sector de Mastodontes Bomberos de Quito os bomberos recordaron que provocar incendios forestales es un delito Bomberos de Quito Incendio forestal en Mastodontes controlado tras 12 descargas de agua Bomberos de Quito 60 efectivos y un helicóptero que realizó 12 descargas de agua Bomberos de Quito Un helicóptero de los Bomberos ejecutó 12 descargas de agua Bomberos de Quito

Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, en lo que va de septiembre de 2026 se han atendido dos emergencias por incendios forestales en el sector de Mastodontes.

En esta ocasión no se registraron afectaciones a las infraestructuras cercanas.

Los Bomberos hicieron un llamado a los habitantes del sector para que reporten de inmediato cualquier actividad sospechosa al 9-1-1.

Además, recordaron que provocar un incendio forestal constituye un delito y que las sanciones pueden incluir multas de hasta USD 36 000.