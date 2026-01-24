Cinco personas heridas por choque entre tráiler y vehículo liviano en la Panamericana Norte

Los vehículos livianos colisionaron con un tráiler en el sector Sebauco, en la vía a Guayllabamba.

Cinco personas resultaron heridas en un choque entre un tráiler que transportaba vehículos livianos y un automovil tipo SUV, en la Panamericana Norte, a la altura del río Pisque, la tarde de este sábado 24 de enero del 2026, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

El siniestro ocurrió en el sector de Sebauco, en Guayllabamba, en sentido sur - norte, detalló la entidad. No se registran víctimas o personas atrapadas.

Personal del Cuerpo de Bomberos y de Panavial llegaron al sitio para dar asistencia a las personas afectadas. Los cinco presentaron policontusiones, pero fueron estabilizados en el sitio y posteriormente evacuadas a casas de salud.

La circulación vehicular fue restringida temporalmente hasta retirar los vehículos involucrados, con apoyo del Escuadrón de Carreteras de la Policía Nacional y SIAT. El Cuerpo de Bomberos de Quito brindó seguridad hasta solventar la emergencia.