Siniestro de tránsito en el norte de Quito deja un herido

Un vehículo pesa perdió vía y se impactó contra un árbol

La tarde de este 14 de junio de 2026 se registró un siniestro de tránsito en el sector de la Av. Mariana de Jesús, en Quito.

De acuerdo con información de las autoridades, un bus habría perdido la ruta y chocó contra un poste.

Autoridades cerraron la vía

Bomberos informó que paramédicos brindan atención prehospitalaria a una persona afectada.

Hasta las 19:00, autoridades informaron que la vía se encuentra cerrada en sentido occidente - oriente.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución para evitar futuros incidentes.