Panamericana Norte tendrá cierre durante 30 días por trabajos de rehabilitación vial

En la av. Panamericana Norte, en Quito, se ejecutarán cierres viales para realizar obras.

Los conductores que circulan por el norte de Quito deberán tomar precauciones debido al cierre parcial que se aplicará en la Panamericana Norte durante 30 días debido a trabajos de rehabilitación vial.

Según la información municipal, las obras comenzarán el próximo 16 de junio y se extenderán hasta mediados de julio.

La intervención se ejecutará en el tramo comprendido entre el intercambiador de Carcelén y la calle Del Hierro, en sentido sur norte, cubriendo aproximadamente 1,22 kilómetros de vía.

Conozca las rutas alternas

De acuerdo con las autoridades, se realizarán labores de estabilización de la calzada y colocación de una nueva carpeta asfáltica.

Ante estas afectaciones se recomiendan utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.

Entre las vías sugeridas se encuentran la calle N76 y la avenida Javier Espinoza, que permitirán redistribuir la circulación mientras duren los trabajos