Siniestro en la Simón Bolívar genera cierre de un carril en Miravalle

Siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar deja un carril cerrado en Miravalle

Un siniestro de tránsito se registró la noche de este martes 29 de septiembre de 2026 en la avenida Simón Bolívar, frente al Quito Bowling, en el sector de Miravalle, en Quito.

Según información del ECU 911 Quito, la alerta ingresó a las 20:38. Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y Bomberos Quito acudió al lugar para atender la emergencia.

Cierre vial en carril izquierdo sentido Quito-Cumbayá

Las autoridades informaron que la emergencia fue atendida; sin embargo, se mantiene el cierre del carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, en sentido Quito-Cumbayá.

Los conductores que circulan por este tramo deben tomar precauciones.

El cierre puede generar afectaciones en la circulación vehicular en este tramo de la Simón Bolívar.

Se recomienda reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que se encuentra en la zona.