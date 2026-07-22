Rosalía pide disculpas tras compartir video de Mia Khalifa que generó polémica

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Rosalía pidió disculpas después de compartir en sus historias de Instagram un video publicado originalmente por Mia Khalifa que generó críticas, especialmente entre usuarios argentinos.

La cantante española había reposteado una publicación de Khalifa en la que la exactriz de cine para adultos aparece bailando en Nueva York al ritmo de ‘La Perla’, canción interpretada por Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia.

El video estaba acompañado por emojis de la bandera de España y un mensaje en inglés que hacía referencia a la derrota de ‘los perlas’, una expresión que provocó reacciones en redes sociales.

Rosalía eliminó posteriormente la publicación y compartió un mensaje de disculpas.

“Le di compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió la artista, quien acompañó el mensaje con la bandera argentina y emojis llorando.

Rosalía asegura que solo tiene amor por Argentina. IG/ @rosalia.vt

En otra historia agregó: “Solo tengo amor por Argentina”, junto a un corazón.

La polémica por ‘La Perla’

La controversia surgió por el mensaje que acompañaba el video de Mia Khalifa. En la canción, Rosalía aborda una decepción amorosa y describe a una persona con términos como “ladrón de paz”, “terrorista emocional” y “rompecorazones nacional”.

En España, la expresión “perla” puede utilizarse de manera irónica para referirse a una persona considerada conflictiva o tramposa.

El episodio generó comentarios de usuarios argentinos en las redes sociales de la cantante.

Incluso algunos aseguraron que devolverían sus entradas para los conciertos que Rosalía tiene previstos en Buenos Aires como parte de su ‘Lux Tour’.

La artista tiene presentaciones programadas en la capital argentina los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.