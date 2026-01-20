Siniestro de tránsito entre un bus y automóvil en la vía E35 en Quito este martes 20 de enero

Un siniestro de tránsito se registró este martes 20 de enero, a las 19:06 en el sector La Concepción, sobre la carretera E35, vía al Aeropuerto, en Quito. El siniestro de tránsito ocurrió entre un automóvil y un bus. Así se informó desde el ECU 911.

Desde la sala operativa se gestionó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito, Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y Panavial, quienes se encuentran en el lugar brindando la atención necesaria.

"Personal paramédico en el sitio informó que este siniestro dejó cuatro personas heridas, quienes recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladadas a diferentes casas de salud", informó el ECU911.

La circulación vehicular sobre la carretera E35 se encuentra parcialmente habilitada. Circule con precaución y respete las señales de tránsito. Las autoridades recomendaron circular con precaución y reducir la velocidad.