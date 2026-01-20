Siniestro de tránsito entre un bus y automóvil en la vía E35 en Quito este martes 20 de enero
Cuatro heridos se registraron en un siniestro de tránsito ocurrido este martes 20 de noviembre del 2026 en la vía al aeropuerto en Tababela.
El vehículo impactado este martes 20 de enero
Tomado de redes sociales
20 ene 2026 - 22:56
Un siniestro de tránsito se registró este martes 20 de enero, a las 19:06 en el sector La Concepción, sobre la carretera E35, vía al Aeropuerto, en Quito. El siniestro de tránsito ocurrió entre un automóvil y un bus. Así se informó desde el ECU 911.
Desde la sala operativa se gestionó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito, Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y Panavial, quienes se encuentran en el lugar brindando la atención necesaria.
"Personal paramédico en el sitio informó que este siniestro dejó cuatro personas heridas, quienes recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladadas a diferentes casas de salud", informó el ECU911.
La circulación vehicular sobre la carretera E35 se encuentra parcialmente habilitada. Circule con precaución y respete las señales de tránsito. Las autoridades recomendaron circular con precaución y reducir la velocidad.
