Siniestro de tránsito en Cumbayá deja una persona herida y cierres viales

Siniestro de tránsito en Cumbayá deja una persona herida

Un siniestro de tránsito registrado en Cumbayá, dejó una persona herida la mañana del 6 de julio de 2026.

El accidente se registró específicamente en la avenida Oswaldo Guayasamin y Florencio, al nororiente de Quito.

De acuerdo con la información de las unidades que acudieron al sitio, se trató de un choque entre dos vehículos.

Se registraron cierres viales

Paramédicos indicaron que en esta emergencia, una persona resultó herida.

Hasta las 10:30, se registra el cierre de los carriles izquierdo y central en sentido Aeropuerto - Quito y el carril izquierdo en sentido Quito-Aeropuerto.

Autoridades recomiendan a la ciudadanía conducir con precaución y tomar rutas alternas.

Accidentes de tránsito se incrementan

De acuerdo con información municipal, en lo que va de 2026, Quito registra aproximadamente 1 573 accidentes de tránsito que han dejado un saldo de más de 100 personas fallecidas y múltiples heridos.

Los siniestros han aumentado un 7% respecto al año anterior, siendo las principales causas el consumo de alcohol, el exceso de velocidad y el uso del celular al conducir.