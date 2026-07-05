Mujer de 63 años sufrió una caída mientras descendía del Rucu Pichincha, en Quito
Una ciudadana sufrió una lesión en su tobillo mientras descendía por las faldas del Rucu Pichincha, en Quito.
Mujer sufrió una caída mientras descendía del Rucu Pichincha.
Bomberos Quito
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Actualizado:
05 jul 2026 - 18:46
Una adulta de 63 años sufrió una caída mientras descendía del Rucu Pichincha, en Quito, este 5 de julio de 2026.
Equipos de rescate se movilizaron al sector de la Cueva del Oso donde se encontró a la persona que presentaba una lesión en el tobillo tras el incidente.
"Atendimos una emergencia en el Rucu Pichincha donde brindamos ayuda a una persona que sufrió una caída durante su descenso", indicó Bomberos.
Bomberos hizo un llamado a la ciudadanía
De acuerdo con la información, se brindó atención prehospitalaria a la ciudadana, se inmovilizó su extremidad afectada y se realizó un descenso hasta el sector de El Teleférico.
Posterior a ello, fue trasladada a una casa de salud, para su valoración.
"Recuerda, si realizas actividades en montaña, utiliza calzado adecuado, avanza de acuerdo con tu condición física y mantente atento a las características del terreno para evitar accidentes", recordó la entidad en sus redes sociales.
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