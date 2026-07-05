Mujer de 63 años sufrió una caída mientras descendía del Rucu Pichincha, en Quito

Una adulta de 63 años sufrió una caída mientras descendía del Rucu Pichincha, en Quito, este 5 de julio de 2026.

Equipos de rescate se movilizaron al sector de la Cueva del Oso donde se encontró a la persona que presentaba una lesión en el tobillo tras el incidente.

"Atendimos una emergencia en el Rucu Pichincha donde brindamos ayuda a una persona que sufrió una caída durante su descenso", indicó Bomberos.

Bomberos hizo un llamado a la ciudadanía

De acuerdo con la información, se brindó atención prehospitalaria a la ciudadana, se inmovilizó su extremidad afectada y se realizó un descenso hasta el sector de El Teleférico.

Posterior a ello, fue trasladada a una casa de salud, para su valoración.

"Recuerda, si realizas actividades en montaña, utiliza calzado adecuado, avanza de acuerdo con tu condición física y mantente atento a las características del terreno para evitar accidentes", recordó la entidad en sus redes sociales.