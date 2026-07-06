Ataque armado en salsoteca del suburbio de Guayaquil deja tres fallecidos

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un ataque armado registrado el 5 de julio en las calles Portete y la 26, en el suburbio de Guayaquil, dejó tres personas fallecidas.

De acuerdo con la información, el hecho ocurrió en los exteriores de una salsoteca, donde, según testigos, se escuchó una ráfaga de disparos que alarmó a los habitantes de la zona.

Tras el ataque, las víctimas quedaron tendidas en distintos puntos del lugar.

El ataque dejó personas heridas

Minutos después del ataque, la Policía acudió al sitio para acordonar el área, levantar indicios y realizar el procedimiento de levantamiento de cuerpos.

Según la información, entre las víctimas se encontraban un hombre de 24 años, un ciudadano venezolano que no portaba documentos de identidad y un adolescente de 16 años.

Además, el ataque dejó dos personas heridas que fueron trasladadas a una casa de salud para recibir atención médica.

De acuerdo con información policial, en lo que va del año, Guayaquil, Durán y Samborondón acumulan más de 1 300 asesinatos.