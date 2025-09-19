Siete heridos en siniestro de tránsito con volcamiento de un bus de pasajeros en Quito

Siniestro de tránsito en la vía E-35 en Quito

Un siniestro de tránsito se registró en la vía E-35, al oriente de Quito, la mañana de este viernes 19 de septiembre del 2025.

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad señaló que el equipo de rescate atendió el volcamiento de un bus de transporte de pasajeros en Pifo en la vía E-35 a la altura de Novopan.

En la emergencia se desplegaron ambulancias del Ministerio de Salud y agentes de la Policía Nacional donde se dio respuesta con atención prehospitalaria a siete personas que resultaron heridas.

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que la vía se encuentra parcialmente habilitada.

Se pide a la ciudadanía conducir y respetar los límites de velocidad con responsabilidad.