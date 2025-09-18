Muertos y siete heridos tras volcamiento de un bus en Colta este jueves 18 de septiembre

El volcamiento de un bus de la cooperativa Macas, se volcó este jueves 19 de septiembre del 2025.

Un nuevo siniestro de tránsito se registra en la provincia de Chimborazo. Un bus de la Cooperativa Macas se volcó en el sector Juan de Velasco, en el cantón Colta la tarde de este jueves 18 de septiembre del 2025.

Cuatro personas fallecieron y siete resultaron heridas en este siniestro, según confirmó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. El bus cubría la ruta Macas - Guayaquil y según los testigos, el chofer de la unidad se habría dado a la fuga.

La llamada de emergencia ingresó pasadas las 13:30. Según la entidad, el bus se volcó en una zona de difícil acceso, por lo que trabajan para rescatar los cuerpos de las víctimas y socorrer a las personas heridas.

Al lugar acudió personal de la Policía Nacional, Bomberos y ambulancias para atender a los afectados por este siniestro. Las autoridades investigan las causas por las que el bus se volcó.

El 27 de agosto de 2025, en la misma vía, un bus de la cooperativa CITA cayó al precipicio y dejó 10 muertos, el chofer huyó de la escena.