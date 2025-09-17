Una persona herida por siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar; hay carriles cerrados

Un camión pequeño está involucrado en un siniestro de tránsito la tarde de este miércoles 17 de septiembre del 2025 en Quito.

Una persona resultó herida en un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar, a la altura de San Martín, en el sur de Quito, la tarde de este miércoles 17 de septiembre del 2025.

El Cuerpo de Bomberos de la capital acudió al lugar para dar asistencia a la persona herida. En imágenes de redes sociales se observa que en el siniestro está involucrado un camión pequeño y un vehículo de transporte pesado.

La vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido norte-sur, indicó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El siniestro ocurrió justo en medio de la lluvia que se registra la tarde de este sábado en distintos puntos de Quito. Por ello, los bomberos recomiendan a la ciudadanía conducir con precaución y reducir los índices de velocidad.