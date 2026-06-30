Sismo de magnitud 6.1 sacudió el noroeste de México, este martes 30 de junio

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió el noroeste de México la tarde de este martes 30 de junio de 2026, localizándose su epicentro en el océano Pacífico, a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa.

El movimiento telúrico ocurrió a las 13:45 y se percibió con fuerza y de forma repentina en ciudades como Culiacán, sorprendiendo a los habitantes.

No se reportaron fallecidos ni heridos

De acuerdo con los primeros reportes no se registraron personas heridas, fallecidas ni daños materiales graves tras el movimiento.

Minutos antes del reporte, el Servicio Sismológico Nacional había calculado preliminarmente el evento con una magnitud de 5.3 y epicentro en el estado vecino de Durango.