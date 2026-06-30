Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Internacional

Sismo de magnitud 6.1 sacudió el noroeste de México, este martes 30 de junio

El sismo se registró al suroeste de Guasave, Sinaloa, este martes 30 de junio de 2026. 

.Sismo de magnitud 6.1 sacudió el noroeste de México

X

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

30 jun 2026 - 17:08

Unirse a Whatsapp

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió el noroeste de México la tarde de este martes 30 de junio de 2026, localizándose su epicentro en el océano Pacífico, a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa.

El movimiento telúrico ocurrió a las 13:45 y se percibió con fuerza y de forma repentina en ciudades como Culiacán, sorprendiendo a los habitantes. 

No se reportaron fallecidos ni heridos 

De acuerdo con los primeros reportes no se registraron personas heridas, fallecidas ni daños materiales graves tras el movimiento. 

Minutos antes del reporte, el Servicio Sismológico Nacional había calculado preliminarmente el evento con una magnitud de 5.3 y epicentro en el estado vecino de Durango.

Te puede interesar