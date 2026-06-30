Un policía es asesinado durante ataque armado en picantería de El Oro

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un servidor policial fue asesinado tras un ataque armado en Arenillas, El Oro, la noche del 29 de junio de 2026.

La víctima fue identificada como Ariel Jaramillo, quien tras permanecer en estado crítico, finalmente falleció.

Policía investiga el hecho

De acuerdo con la información policial, varios sujetos armados arremetieron y dispararon al interior de una picantería.

El hecho causó caos y pánico entre los trabajadores y comensales del lugar. El policía asesinado recibió impactos en el tórax.

Autoridades informaron que investigan el hecho para determinar las motivaciones y a los responsables.