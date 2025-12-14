Dos personas heridas tras un siniestro de tránsito entre un tráiler y un auto liviano en Quito

Siniestro de tránsito en el nororiente de Quito dejó dos personas heridas

El sistema integrado de seguridad ECU 911 registró el siniestro de tránsito entre un tráiler y un vehículo liviano al nororiente de Quito.

El video se difundió la tarde de este domingo 14 de diciembre y muestra como el camión de carga pesada y el vehículo colisionan sobre un puente.

Tras el fuerte impacto el auto choca contra las vallas de seguridad que impiden que caiga al vacío. El conductor del camión se detuvo metros más adelante.

Desde el ECU 911 se coordinó la presencia de agentes de tránsito y paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito para atender a las dos personas lesionadas.

Siniestros en Quito

Quito experimentó cifras preocupantes de siniestros viales, en lo que va del 2025, con un aumento de fallecidos y lesionados respecto a años anteriores, este incremento según datos de las autoridades es impulsado por el exceso de velocidad y el alcohol.

Durante los primeros 14 días del mes de diciembre del 2025 se han registrado 117 siniestros, 61 lesionados, 13 fallecidos.

Por su parte, de enero a noviembre se han registrado 501 siniestros por exceso de velocidad (304 lesionados, 66 fallecidos) y 461 por alcohol (307 lesionados, 21 fallecidos).