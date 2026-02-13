Un vehículo cayó desde el puente de la Panamericana Norte, en el sector de Guayllabamba

Los Bomberos realizaron labores de rescate de una persona atrapada en su vehículo

Un vehículo cayó desde el puente de la Panamericana Norte, sector Guayllabamba, este viernes 13 de febrero de 2026. Así lo confirmó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Por este siniestro de tránsito, ese organismo de socorro acudió al lugar y realizó labores para liberar a una persona que quedó atrapada en el interior del vehículo.

“Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Panamericana Norte. Un vehículo cayó desde el puente del sector”, indicaron Los Bomberos, a través de su cuenta de X.

La persona afectada recibe atención prehospitalaria por parte de paramédicos. Además, la vía se encuentra cerrada en sentido sur - norte.

En imágenes se ve que el vehículo cayó cerca de un río de la zona. Las causas de este siniestro de tránsito aún están en investigación.