Choque entre un bus y una camioneta deja un fallecido en la vía Alóag – Santo Domingo

Un bus interprovincial y una camioneta se chocaron en el cantón Mejía, la madrugada del virnes 13 de febrero de 2026

Un siniestro de tránsito se registró, la madrugada de este viernes 13 de febrero de 2026, en la vía Alóag-Santo Domingo, en Pichincha. Una persona falleció y dos resultaron heridas.

Según el sistema de emergencias ECU 911, un bus interprovincial y una camioneta colisionaron en la vía Alóag – Santo Domingo, a la altura del kilómetro 55+700. La alerta ingresó a la 01:35.

Según las unidades de socorro, la emergencia se produjo por el impacto entre ambos vehículos. Como consecuencia, una persona perdió la vida en el lugar, mientras que otros dos resultaron heridas.

Los afectados recibieron atención prehospitalaria en la zona y posteriormente fueron trasladados a una casa de salud para una valoración más especializada.

Hasta las 06:17, la circulación vehicular en esta arteria vial permanece parcialmente habilitada mientras se desarrollan las labores de atención y retiro de los vehículos.

Para enfrentar la emergencia, acudieron al lugar personal del Cuerpo de Bomberos de Mejía, la Policía Nacional, OPEVIAL y el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Pichincha.