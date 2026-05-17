Vehículo circuló en contravía por la av. Simón Bolívar y puso en riesgo a conductores
La noche del sábado circuló un vehículo en contra vía, desde el ingreso a la Ruta Viva hasta las cercanías de la Universidad Internacional.
Un vehículo fue captado circulando en contravía sobre la av. Simón Bolívar, en sentido norte-sur.
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Actualizado:
17 may 2026 - 11:25
Un vehículo fue captado circulando en contravía la noche de este sábado 16 de mayo sobre la av. Simón Bolívar, en sentido norte-sur, generando momentos de tensión y peligro para varios conductores en Quito.
Según reportes ciudadanos, el conductor avanzó desde el ingreso a la Ruta Viva hasta las inmediaciones de la Universidad Internacional, enfrentándose de frente con vehículos que transitaban correctamente por la vía.
El hecho ocurrió en una de las avenidas más transitadas y consideradas de mayor riesgo en la capital, debido al alto flujo vehicular y la velocidad con la que circulan los automotores en el sector.
Conductores que presenciaron la escena alertaron sobre la necesidad de reforzar controles y vigilancia para evitar una tragedia en la zona.
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