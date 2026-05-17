Vehículo circuló en contravía por la av. Simón Bolívar y puso en riesgo a conductores

Un vehículo fue captado circulando en contravía sobre la av. Simón Bolívar, en sentido norte-sur.

Un vehículo fue captado circulando en contravía la noche de este sábado 16 de mayo sobre la av. Simón Bolívar, en sentido norte-sur, generando momentos de tensión y peligro para varios conductores en Quito.

Según reportes ciudadanos, el conductor avanzó desde el ingreso a la Ruta Viva hasta las inmediaciones de la Universidad Internacional, enfrentándose de frente con vehículos que transitaban correctamente por la vía.

El hecho ocurrió en una de las avenidas más transitadas y consideradas de mayor riesgo en la capital, debido al alto flujo vehicular y la velocidad con la que circulan los automotores en el sector.

Conductores que presenciaron la escena alertaron sobre la necesidad de reforzar controles y vigilancia para evitar una tragedia en la zona.