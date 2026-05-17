Vehículo se encuneta en Guápulo sur de Quito y deja una persona herida

Siniestro de tránsito registrado en el sector de Guápulo, sobre la av. Simón Bolívar y De los Conquistadores, en sentido sur - norte, a la altura del puente de Guápulo.

Un siniestro de tránsito se registró este domingo en el sector de Guápulo, sobre la av. Simón Bolívar y De los Conquistadores, en sentido sur - norte, a la altura del puente de Guápulo, según informó el ECU 911.

De acuerdo con el reporte preliminar, un vehículo perdió pista y se encunetó, dejando como resultado una persona herida.

Desde la sala operativa del ECU 911 se coordinó la atención de unidades de Cuerpo de Bomberos de Quito y de la Agencia Metropolitana de Tránsito para asistir la emergencia y gestionar la movilidad en la zona.

Al momento se mantiene cerrado el carril derecho de la av. Simón Bolívar, en sentido sur - norte.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución y respetar los límites de velocidad.