Vehículo se encuneta en Guápulo sur de Quito y deja una persona herida
El siniestro de tránsito ocurrió en la av. Simón Bolívar, en sentido sur - norte a la altura del puente de Guápulo.
Siniestro de tránsito registrado en el sector de Guápulo, sobre la av. Simón Bolívar y De los Conquistadores, en sentido sur - norte, a la altura del puente de Guápulo.
Agencia Metropolitana de Transito
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Actualizado:
17 may 2026 - 10:36
Un siniestro de tránsito se registró este domingo en el sector de Guápulo, sobre la av. Simón Bolívar y De los Conquistadores, en sentido sur - norte, a la altura del puente de Guápulo, según informó el ECU 911.
De acuerdo con el reporte preliminar, un vehículo perdió pista y se encunetó, dejando como resultado una persona herida.
Desde la sala operativa del ECU 911 se coordinó la atención de unidades de Cuerpo de Bomberos de Quito y de la Agencia Metropolitana de Tránsito para asistir la emergencia y gestionar la movilidad en la zona.
Al momento se mantiene cerrado el carril derecho de la av. Simón Bolívar, en sentido sur - norte.
Las autoridades recomiendan conducir con precaución y respetar los límites de velocidad.
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