Al menos 11 siniestros de tránsito se registraron en Quito, la mañana del 9 de junio

En Guápulo una buseta escolar perdió pista y se volcó.

La mañana de este martes 9 de junio de 2026, se registraron cerca de 11 siniestros de tránsito en la capital.

De acuerdo con información de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) los hechos sucedieron en diferentes sectores de Quito, desde las 00:00 hasta las 11:00.

Entre las causas de estos siniestros se encontrarían las condiciones climáticas, la calzada mojada y la velocidad, según la AMT.

Los siniestros dejaron cuatro personas heridas

Uno de ellos se registró en el sector de Guápulo, centro norte de la ciudad. De acuerdo con información preliminar una unidad de transporte escolar perdió carril y se volcó.

En el mismo sector un camión que viajaba en sentido sur-norte también se volcó en horas de la mañana.

En la av. Simón Bolívar se registraron tres siniestros de tránsito más. Uno de ellos ocurrió a la altura de La Forestal, otro en Puengasí y uno más a la altura de la Universidad Internacional.

"Como resultado de los siniestros atendidos, se reportaron cuatro personas heridas. Además, en nueve de los casos se registraron daños materiales", indicó la entidad.