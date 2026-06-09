Ministerio de Educación interviene escuela de Quito por denuncias de abuso sexual

La escuela Concentración Deportiva de Pichincha fue intervenida por el Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación intervino la escuela Concentración Deportiva de Pichincha, en el sur de Quito, por denuncias de abuso sexual.

Así lo informó el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) este martes 9 de junio de 2026.

Autoridades del Ministerio mantuvieron reuniones con padres de familia y representantes del plantel.

Acciones del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

El Minedec dispuso que se renueven las autoridades. Un equipo nuevo asumió la gestión de la institución y se incorporaron cuatro profesionales adicionales al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).

Además, se ejecutará un plan integral dentro del plantel por parte de equipos especializados.

Asimismo, se informó que la víctima y su familia reciben atención y acompañamiento permanente.

Las clases se mantienen con normalidad en la institución educativa, mientras que la Fiscalía lleva a cabo las investigaciones correspondientes.

El lunes un grupo de padres de familia acudió a protestar en los exteriores del plantel, denunciando el abuso sexual por parte de un profesor a niños de seis años.