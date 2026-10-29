Estos son los horarios del Metro de Quito durante el feriado de noviembre de 2026
El descanso por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca se extenderá del sábado 31 de octubre al martes 3 de noviembre y el Metro de Quito atenderá a sus usuarios en diferentes horarios.
El Metro de Quito mantendrá su operación durante el feriado de noviembre de 2026.
Quito Informa.
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Actualizado:
29 oct 2026 - 15:52
El Metro de Quito mantendrá su servicio durante los cuatro días del feriado nacional de noviembre de 2026, con una programación diferenciada para facilitar la movilización de los ciudadanos y turistas en la capital.
Horarios del Metro de Quito durante el feriado
De acuerdo con los horarios habituales del sistema para sábados, domingos y feriados, la programación sería la siguiente:
- Sábado 31 de octubre: de 07:00 a 23:00
- Domingo 1 de noviembre: de 07:00 a 22:00
- Lunes 2 de noviembre: de 07:00 a 22:00
- Martes 3 de noviembre: de 07:00 a 22:00
¿Qué otros transportes funcionarán en Quito?
El Trolebús y la Ecovía también operarán durante los cuatro días de descanso, aunque con horarios especiales.
El sábado 31 de octubre y martes 3 de noviembre funcionarán de 06:00 a 21:00, mientras que el domingo 1 y lunes 2 de noviembre atenderán de 06:00 a 20:00.
Las rutas alimentadoras extenderán su servicio 30 minutos después del cierre de ambos corredores.
Las autoridades municipales recomiendan planificar los desplazamientos y consultar los canales oficiales para conocer posibles modificaciones.
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