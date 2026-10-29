Estos son los horarios del Metro de Quito durante el feriado de noviembre de 2026

El Metro de Quito mantendrá su operación durante el feriado de noviembre de 2026.

El Metro de Quito mantendrá su servicio durante los cuatro días del feriado nacional de noviembre de 2026, con una programación diferenciada para facilitar la movilización de los ciudadanos y turistas en la capital.

Horarios del Metro de Quito durante el feriado

De acuerdo con los horarios habituales del sistema para sábados, domingos y feriados, la programación sería la siguiente:

Sábado 31 de octubre: de 07:00 a 23:00

Domingo 1 de noviembre: de 07:00 a 22:00

Lunes 2 de noviembre: de 07:00 a 22:00

Martes 3 de noviembre: de 07:00 a 22:00

¿Qué otros transportes funcionarán en Quito?

El Trolebús y la Ecovía también operarán durante los cuatro días de descanso, aunque con horarios especiales.

El sábado 31 de octubre y martes 3 de noviembre funcionarán de 06:00 a 21:00, mientras que el domingo 1 y lunes 2 de noviembre atenderán de 06:00 a 20:00.

Las rutas alimentadoras extenderán su servicio 30 minutos después del cierre de ambos corredores.

Las autoridades municipales recomiendan planificar los desplazamientos y consultar los canales oficiales para conocer posibles modificaciones.