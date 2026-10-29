Lluvias sorprenden a Quito durante la mañana de este jueves 29 de octubre

Lluvias y calzada mojada en el norte, centro y sur de Quito la mañana de este jueves 29 de octubre de 2026.

Lluvias de variada intensidad se registraron la mañana de este jueves 29 de octubre de 2026 en diversos sectores del sur, centro y norte de Quito.

La caja acompañó el desplazamiento de miles de ciudadanos que salieron hacia sus lugares de trabajo y centros de estudio desde las primeras horas del día.

Debido a estas condiciones, los conductores se encontraron con la calzada mojada en las principales avenidas y arterias viales de la capital, por lo que las autoridades recomiendan reducir la velocidad y conducir con precaución.

No se reportan emergencias

Hasta las 06:32, el ECU 911 y los organismos de socorro no reportaron emergencias o afectaciones mayores relacionadas con el clima en la ciudad.

Quito amanece con precipitaciones levemente intensas; no se reportan emergencias durante la mañana. Teleamazonas

En el marco de las alertas del INAMHI

El comportamiento del clima se alinea con lo advertido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).

Según los informes oficiales de la entidad, para la provincia de Pichincha se contemplaba un incremento de la nubosidad con lluvias y posibles tormentas.

De igual manera, precipitaciones de mayor intensidad en el noroccidente de la provincia (Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos).

Las autoridades piden a la ciudadanía portar paraguas y abrigo, y mantenerse informada mediante los canales oficiales ante posibles variaciones climáticas en el transcurso de la tarde.