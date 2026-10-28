¿Feriado con lluvias en Ecuador? Inamhi alerta sobre precipitaciones hasta el 1 de noviembre

El Inamhi emitió la advertencia meteorológica número 84 por lluvias y tormentas eléctricas previstas en Ecuador hasta el 1 de noviembre de 2026.

Ecuador se prepara para un feriado con lluvias. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió este miércoles 28 de octubre de 2026 la advertencia meteorológica número 84, que prevé precipitaciones de distinta intensidad y tormentas eléctricas en varias regiones del país.

La alerta estará vigente desde las 13:00 del jueves 29 de octubre hasta las 23:00 del domingo 1 de noviembre. Según el organismo, los eventos de mayor intensidad podrían registrarse el viernes 30 y sábado 31 de octubre.

¿En qué provincias de Ecuador lloverá durante el feriado?

El Inamhi prevé que las precipitaciones más fuertes se concentren en la región Costa, principalmente en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas y El Oro, así como en sectores interiores de Manabí y Santa Elena.

En la Sierra, las lluvias de mayor intensidad se esperan en sectores occidentales de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.

Mientras tanto, en la Amazonía se pronostican lluvias de moderada intensidad, especialmente en zonas de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

En Galápagos se esperan precipitaciones generalmente leves, aunque podrían presentarse eventos puntualmente fuertes en la isla Isabela.